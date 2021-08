FAKTA: Sådan ser den danske evakueringsliste ud

Evakueringen har fundet sted, efter at den militante bevægelse Taliban har overtaget styringen i Afghanistan, blandt andet i hovedstaden Kabul.

Udenrigsministeriet oplyser, at tallene kan ændre sig løbende.

Sådan er de 988 personer fordelt:

* Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, plus deres familie: 251 personer.

* Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, plus deres familie: 135 personer.

* Tolke, der har samarbejdet med Forsvaret, plus deres familie: 226 personer.

* Udsatte personer fra afghanske ngo'er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, plus deres familie: 58 personer.

* Solidaritetspulje (lokalansatte hos Nato, EU og FN i Afghanistan plus deres familie): 161 personer.

* Andre plus familie (dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitært skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået "ok" til evakuering, selv om de ikke har opfyldt kriterierne i den politiske aftale og forståelse): 50 personer.

* Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark): 107 personer.

* I alt: 988 personer.

Kilde: Udenrigsministeriet.