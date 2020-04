FAKTA: Sådan ser Danmarks energiforbrug ud

Danmarks energiforbrug blev en anelse grønnere sidste år, da blandt andet forbruget af kul og naturgas faldt, mens vindenergi gik frem.

Her følger en oversigt over udviklingen fra 2018 til 2019. Tallene er opgjort i petajoule (PJ), som man bruger til at måle energiproduktion- og forbrug. Tallet i parentes er for 2018:

* Samlet energiforbrug: 724 (749)

* Olie: 289 (287).