FAKTA: Sådan sagde Mogens Jensen om avlsdyrene i tv

Efter i dagevis at have talt for nødvendigheden af at slå alle danske mink ned, åbnede fødevareminister Mogens Jensen tirsdag aften pludselig for, at det kan blive muligt at bevare avlsdyrene.

På den måde ville minkavlere i princippet have mulighed for at genoptage deres bedrifter, når det varslede midlertidige forbud mod minkhold udløber i december 2021.