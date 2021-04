FAKTA: Sådan martrede IC4-togene DSB's økonomi

Det blev en voldsomt dyr fornøjelse for DSB, at man i år 2000 valgte italienske Ansaldobreda til at levere fremtidens tog - IC4.

Togene var plaget af problemer og blev aldrig de penge værd, der var givet for dem. Det udløste store underskud for DSB, der i forvejen kæmper for ikke at tabe penge.