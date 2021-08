FAKTA: Sådan lyder dommen mod Messerschmidt

DF-politiker Morten Messerschmidt er idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig for godt 98.000 kroner.

DF-næstformand Morten Messerschmidt blev fredag idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Han blev i det væsentligste fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Morten Messerschmidt er dømt for at have fået EU-partialliancen Meld til at finansiere dele af Dansk Folkepartis sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i 2015 med EU-penge.

Det er sket ved at foregive over for EU både før og efter sommergruppemødet, at der var en sideløbende EU-konference samme tid og samme sted som sommergruppemødet.

Da dommen er betinget med en prøvetid på to år, skal Messerschmidt i udgangspunkt ikke afsone straffen. Der er ingen betingelser om samfundstjeneste i dommen.

Dommen er afgjort af en dommer og to domsmænd, som var enige om resultatet.

Morten Messerschmidt har anket dommen med det samme, så den skal for landsretten, hvor sagen endeligt afgøres.

Retten i Lyngby har offentliggjort præmisserne for dommen. Læs dem i hovedtræk her:

Om MELD:

* Retten har fundet, at MELD i 2015 i realiteten var et parti med kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts - og i mindre omfang Anders Vistisens - projekter.

* Messerschmidt måtte indse, at partiets eneste ansatte, Michaël Verbeke, ikke på kvalificeret vis kunne kontrollere, om Messerschmidts projekter var i overensstemmelse med reglerne.

Om sommergruppemødet i 2015:

* Retten har fundet, at den europapolitiske del af sommergruppemødet hverken politisk, økonomisk eller logistisk var adskilt fra resten af sommergruppemødet.

* Der har således hverken formelt eller reelt fundet nogen MELD-konference sted i Skagen i 2015. Betalingen fra MELD på cirka 98.000 kroner har derfor haft karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, DF. Det strider ifølge retten klart mod en EU-forordning.

* Retten har fundet, at det senest i begyndelsen af juli 2015 må have stået klart for Messerschmidt, at sommergruppemødet i 2015 ikke kom til at omfatte en Meld-konference.

* Byretten finder, at Messerschmidt havde mulighed for at orientere DG Finans i forbindelse med et revisionsbesøg 14. januar 2016 om de faktiske omstændigheder i forbindelse med konferencens afvikling.

Om dokumentfalsk:

* Morten Messerschmidt er også dømt for dokumentfalsk, da der er udarbejdet og i flere omgange leveret en kontrakt til EU, hvor Dansk Folkepartis sekretariatschef, Jeanie Nørhave, har underskrevet for Color Hotel Skagen.

* Retten har ikke fundet det bevist, at Morten Messerschmidt har udarbejdet kontrakten. Men retten mener, at han har måttet være vidende om, at kontrakten var falsk, da han underskrev og videregav den til EU.

Forældelse:

* Retten har fundet, at den omstændighed, at sigtelsen vedrørende anklagen om dokumentfalsk i tiltalen er ændret, således at tidspunktet "25. maj 2015" er ændret til "maj 2015," er uden betydning for spørgsmålet om forældelse.

Straffen:

* Retten har lagt vægt på beløbets størrelse. Det er formildende, at tiltaltes forsæt først indtraf et stykke inde i gerningsperioden.

* Der er i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte opretholdt vildfarelsen gennem længere tid. Det er ligeledes tillagt skærpende virkning, at svigen er begået i forhold til en mellemfolkelig myndighed.

* I forhold til dokumentfalsk har retten i formildende retning lagt vægt på, at initiativet ikke udgik fra tiltalte, og i skærpende retning lagt vægt på, at det falske dokument blev benyttet som led i en formueforbrydelse.

* Retten har gjort straffen betinget på grund af Messerschmidts særdeles gode personlige forhold. Der er også lagt vægt på sagsbehandlingstiden som kun i delvist omfang kan tilskrives Messerschmidts forhold.

Kilder: Retten i Lyngby.