FAKTA: Sådan kommer boligområder på ghettolisten

Boligområder kan ende på listen, hvis de har over 1000 beboere og opfylder mindst tre af følgende fem kriterier:

* Over 40 procent af beboerne mellem 18 og 64 år har ikke tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Det udregnes som et gennemsnit over de seneste to år.

* Over 50 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande.

* Over 2,7 procent af beboerne over 18 år er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Det udregnes som et gennemsnit over de seneste to år.

* Over 50 procent af beboerne i alderen 30 til 59 år har højst en grunduddannelse. Personer med ikke oplyst uddannelsesniveau tælles med.

* Boligområdets indkomst skal være væsentligt lavere end resten af regionens. Det måles ved at tage den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige beboere i alderen 15 til 64 år, som ikke er under uddannelse. Den skal være mindre end 55 procent af gennemsnittet for samme gruppe i regionen.

* Hvis et boligområde optræder på ghettolisten i fem år, udpeges det som en "hård ghetto".

* Hvis et område bliver hård ghetto, kan boligforeningerne risikere at skulle rive op mod 60 procent af boligerne ned.

Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Ritzau.