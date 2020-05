FAKTA: Sådan kan en dansk sporingsapp fungere

Appen skulle i første omgang have været klar i slutningen af april, men er blevet forsinket.

På et pressemøde i starten af april annoncerede sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at myndighederne ville sætte gang i udviklingen af en app til smartphones, som skal hjælpe med at opspore smittekæder.

Det skyldes, at myndighederne venter på en ny løsning fra Apple og Google, som skal sikre brugernes oplysninger bedre, så de kun lagres på brugernes egne telefoner.

Det danske firma Netcompany står for at udvikle appen.

Sådan kan appen fungere:

* Borgere kan frivilligt downloade appen.

* Appen bruger telefonens bluetooth-signal og kan registrere kontakt inden for en til to meters afstand af andre, som også har valgt at downloade appen.

* Hvis en person er smittet med virus og angiver det i appen, vil personer, som har været i kontakt med den smittede, få besked.

* Sundhedsmyndigheder kan kun bruge data fra appen til at følge op på udviklingen af virus på statistisk niveau, og data er anonyme. Derfor er det ikke muligt at spore eksempelvis bevægelsesmønstre for folk.

Kilder: Netcompany og coronasmitte.dk