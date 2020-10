FAKTA: Sådan kan du undgå at blive snydt af it-kriminelle

Over 1,6 millioner danskere har ansøgt om at få udbetalt indefrosne feriepenge.

Men hvis man er på vagt, kan man undgå at blive snydt.

Her er politiets gode råd:

* Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID.

* Vær kritisk, hvis du bliver bedt om at udlevere dine personlige oplysninger - offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger.

* Søg selv hjemmesiden frem i din internetbrowser, frem for at klikke på et link som du har modtaget, for at undgå falske links.

* Kontakt selv virksomheden eller myndigheden, som afsendere udgiver sig for at være fra, og spørg ind til henvendelsen.

* Stol ikke på visningen af opkaldets telefonnummer eller afsender på sms'en. Svindlere kan ændre visningen af det nummer, de ringer fra.

Kilde: Rigspolitiet.