FAKTA: Sådan kan Kristendemokraterne komme i Folketinget

Partiet har i Kristian Andersen en lokal stemmesluger og håber, at han kan være med til at hente de 17.000-18.000 stemmer, der kræves til et kredsmandat.

Kristendemokraterne har ikke været repræsenteret i Folketinget siden 2001, men for nylig viste en prognose, at partiet denne gang måske kan få et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Det vil samtidig kunne udløse to tillægsmandater i kraft af partiets samlede stemmetal på landsplan.

Der er dog et stykke vej for Kristendemokraterne. I 2015 fik partiet 7646 stemmer i Vestjylland svarende til 2,3 procent af stemmerne. Heraf stemte 3860 personligt på Kristian Andersen.

I hele landet blev det til 29.077 stemmer.

Her er forklaringen på, hvad kredsmandater og tillægsmandater er:

* Der er tre måder, et parti kan blive valgt til Folketinget på: Enten skal det have så mange stemmer i en storkreds, at det giver ret til et såkaldt kredsmandat.

* Dem er der 135 af, som er fordelt på de 10 storkredse, og som sikrer, at alle egne af landet bliver repræsenteret i Folketinget.

* Alternativt skal det opnå mindst to procent af stemmerne på landsplan. Det er det, der kaldes at komme over spærregrænsen. Hvis det sker, får partiet mindst fire mandater.

* Tillægsmandaterne, som der er 40 af, fordeles efter kredsmandaterne, så den samlede fordeling af mandater svarer bedst muligt til fordelingen af stemmer på landsplan.

* Endelig kan et parti komme i Folketinget ved at opnå mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer afgivet per kredsmandat i to ud af tre landsdele.

Kredsmandaterne sørger altså for den geografiske repræsentation i Folketinget, mens tillægsmandaterne sikrer, at partierne får en lige så stor andel af pladserne i Folketinget, som de har fået stemmer til i hele landet.

