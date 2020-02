Den tidligere formand for klimarådet Peter Birch Sørensen har været med til at komme med bud på, hvordan man når målet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030. (Arkivfoto)

FAKTA: Sådan kan Danmark nå CO2-mål inden 2030

Et særligt bundfradrag til blandt andet landbruget kan give incitament til at reducere CO2-udledning.

Initiativet Small Great Nation, som er et samarbejde mellem tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte, har lavet et bud på, hvordan Danmark billigst kommer i mål med ambitionen om CO2-reduktion inden 2030.

Et bredt flertal i Folketinget blev sidste år enig om en klimalov. Hovedelementet er, at Danmark inden 2030 vil arbejde for at reducere CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Her er udpluk fra Small Great Nations bud på, hvordan det kan ske:

* Der skal være en ensartet afgift på udledning af drivhusgasser. Pejlemærker bliver en afgiftssats på 1000 kroner per udledt ton CO2 i 2025 og 1250 kroner per udledt ton i 2030.

* Det skal ses i forhold til, at den nuværende CO2-afgift, som de mest klimabelastende virksomheder er fritaget for, er 170 kroner per ton.

* Landbruget og nogle få andre sektorer, som udleder meget CO2, får en reduceret afgiftssats i en overgangsperiode. Det skal forhindre, at virksomheder inden for disse områder kan finde på at flytte produktionen til udlandet.

* Bundfradraget til de energiintensive virksomheder skal ligge på 80 procent af deres historiske udledning.

* Dette fradrag skal gradvist udfases inden 2050, i takt med at virksomhederne tilpasser deres udledning.

* Der skal være en reduktion til 75 procent af det eksisterende niveau for energiafgifter frem mod 2025. Afgifter på benzin og diesel bliver dog ikke reduceret.

* Klimarådet skal overvåge udviklingen løbende og komme med forslag til justeringer af afgifter, således at den danske målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent kommer i mål.

Kilder: Kraka, Deloitte, Berlingske.