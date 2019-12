Artiklen: FAKTA: Sådan her skal færre unge have en smøg i munden

FAKTA: Sådan her skal færre unge have en smøg i munden

Onsdag blev et bredt flertal i Folketinget enige om en tobaksaftale, der skal nedbringe antallet af rygere, og især gør det mindre attraktivt for unge at ryge.

Se nogle af aftalens hovedpunkter her:

* Tobak væk fra disken

Alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter skal være skjult på alle salgssteder, herunder på internettet, indtil en kunde konkret efterspørger dem.

De fysiske butikker, der har specialiseret sig i henholdsvis salg af cigarer, piber og pibetobak og salg af e-cigaretter, er dog undtaget.

* Skærpet reklameforbud

Både direkte og indirekte reklame og sponsorering for tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter forbydes.

Det betyder eksempelvis, at enhver form for uddeling af tobaksvarer, e-cigaretter, nikotinprodukter m.v. forbydes.

* Neutrale pakker

Der indføres standardiserede pakker for alle tobaksvarer og e-cigaretter m.v., undtagen cigarer, pibetobak og piber.

* Røgfri skoletid

Der indføres krav om røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler m.v., der har optag af børn og unge under 18 år.

For elever på skoler med kosttilbud, eksempelvis efterskoler, vil kravet gælde selve skoletiden.

Alle uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år, eksempelvis erhvervsskoler, skal omfattes af kravet om røgfri matrikel, som gymnasierne allerede er det i dag.

Lærere, elever og andre må således ikke ryge på institutionernes område.

Der indføres røgfri skoletid for eleverne på ungdomsuddannelser, der har optag af børn og unge under 18 år. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden. Heller ikke, hvis de forlader skolens område.

* Forbud mod smagsstoffer i tobak og e-cigaretter

Smage, der kan lokke børn og unge til at bruge tobaksvarer og e-cigaretter, skal forbydes.

Der skal være forbud mod at sælge e - cigaretter, e-væsker og smagsstoffer til brug i e-cigaretter med kendetegnende aromaer andre end tobakssmag og mentolsmag.

* Regulering af nikotinprodukter

Nikotinprodukter skal omfattes af samme regulering som tobaksvarer, når det kommer til reklameregler, aldersgrænse m.v., ligesom der skal advarselstekster på pakkerne på linje med dem, der findes på e-cigaretter.

* Styrket alderskontrol og strengere straf

De vejledende strafniveauer for salg af tobak eller alkohol til børn og unge under 18 er i dag bøder på 10.000, 20.000 og 40.000 kroner henholdsvis første, anden og tredje gang, at aldersgrænsen overtrædes.

Tredje gang kan der endvidere ske frakendelse af retten til at sælge tobak for en periode.

Aftalepartierne er enige om, at bøden bør være på 25.000 kroner allerede ved første forseelse. Derefter 40.000 kroner. Ved tredje overtrædelse skal forhandleren kunne frakendes retten til at sælge tobak. I første omgang for seks måneder.

* Vandpiber

Kendetegnede aromaer i vandpibetobakken forbydes i lighed med e-cigaretter og straffen for overtrædelse af rygeloven skærpes ved at fordoble bøderne.

Det vil dermed koste vandpibecaféer 10.000 kroner, første gang de overtræder loven, 20.000 kroner anden gang og 40.000 kroner tredje gang.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.