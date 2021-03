FAKTA: Sådan går det med vaccinering af risikogrupperne

Mens partierne på Christiansborg drøfter genåbning, bliver over 10.000 vaccineret om dagen.

Et af de vilkår, der ofte nævnes, når snakken falder på en genåbning af Danmark, er vaccinering af ældre og personer med særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

Her er en status fra Statens Serum Institut på, hvor langt myndighederne er med at få vaccineret nogle af de disse grupper.

Statusopdateringen er fra søndag. Den viser, at der er påbegyndt vacciner i 5 af de 12 vaccinegrupper.

De næste grupper, der ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender skal vaccineres, bliver en mindre gruppe udvalgte pårørende til personer med særlig risiko samt borgere, der er mellem 80 og 84 år.

Her er status på vaccinationen:

* Plejehjemsbeboere:

Antal: 42.223.

Andel, der har fået første stik: 93 procent.

Andel, der har fået andet stik: 86 procent.

* Personer over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Antal: 55.583.

Andel, der har fået første stik: 75 procent.

Andel, der har fået andet stik: 51 procent.

* Resterende personer over 85 år.

Antal: 97.602.

Andel, der har fået første stik: 78 procent.

Andel, der har fået andet stik: En procent.

* Social- og sundhedspersonale.

Antal: 417.191.

Andel, der har fået første stik: 46 procent.

Andel, der har fået andet stik: 23 procent.

* Udvalgte personer i særlig øget risiko for alvorligt forløb.

Antal: Ukendt.

Antal, der har fået første stik: 66.298.

Antal, der har fået andet stik: 15.911.

Kilder: Statens Serum Institut.