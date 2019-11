FAKTA: Sådan fungerer spørgetimen med statsministeren

* Statsministeren kan vælge at indlede spørgetimen med en redegørelse på højst fem minutter.

* Herefter får lederen af det største parti uden for regeringen - det vil sige Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen - ordet til sit første spørgsmål.

* Det enkelte spørgsmål skal stilles på højst to minutter. Og statsministeren har to minutter til at svare.

* Partilederen kan herefter få ordet to gange et minut, hver gang med tilsvarende tid til statsministeren til svar.

* Lederen af det største parti uden for regeringen får så en ny runde med næsten samme regelsæt som i første runde.

* Først kan der stilles spørgsmål på højst to minutter, og statsministeren har to minutter til at svare. Partilederen kan herefter få ordet to gange et halvt minut, hver gang med tilsvarende tid til statsministeren til svar.

* Herefter vil de øvrige partiledere i sædvanlig ordførerrækkefølge normalt få hver en sekvens.

* Statsministeren kan erklære, at hun ikke ønsker at besvare et spørgsmål. Spørgsmålet er herefter bortfaldet. Det vil være op til formanden i det enkelte tilfælde at afgøre, om spørgeren skal have lov at bruge den resterende tid til et andet spørgsmål.

Kilde: Folketinget.