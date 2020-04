FAKTA: Sådan fungerer en respirator

Derfor er der med virussets indtog verden over kommet stort fokus på antallet af respiratorer i de enkelte lande.

Sundhedsstyrelsen vurderede midt i marts ud, at der er respiratorer nok i Danmark til alle de patienter, der ventes at få behov for det under epidemien.

Her kan du læse mere om, hvordan en respirator virker.

Hvad er en respirator?

* En respirator er en maskine, der bruges til patienter med alvorlige sygdomme, som påvirker luftvejene. Det kan eksempelvis være KOL, ALS eller Covid-19.

* En respirator hjælper patienten til at få tilstrækkeligt ilt ved at styre vejrtrækningen helt eller delvist. Det sker ved at blæse luft ind i lungerne.

Hvordan lægges en patient i respirator?

* Før en patient kan lægges i respirator, udfører sundhedspersonalet en indlæggelse af en slange gennem munden eller næsen og ned i luftrøret. Det kaldes intubation.

* En respirator kan også indføres gennem et lille hul, der laves i halsen. Her indsættes et lille plastikrør, som kaldes en tube, direkte til luftrøret. Det kaldes trakeotomi.

* Når først respiratoren er tilsluttet patienten, kan sundhedspersonalet styre niveauet af luft og ilt, der pustes ind i lungerne.

* En patient kan ligge i respirator i flere uger.

Hvordan hjælper respiratorer mod coronavirus?

* Der findes endnu ingen behandling mod coronavirus. Men en respirator kan hjælpe patienten med at trække vejret, indtil patientens immunsystem har nedkæmpet virusset.

Hvordan vurderes det, om en coronapatient skal i respirator?

* Når der tages stilling til, om en patient har brug for en respirator, undersøger sundhedspersonalet, om patienten viser tegn på åndedrætsproblemer.

* Ved normal vejrtrækning trækker man vejret cirka 15 gange i minuttet - hvis det øges til 28 gange i minuttet, kan det være et tegn på, at der er behov for en respirator.

* Det er langt fra alle, der indlægges med coronavirus, der får behov for en respirator. Mange patienter modtager i stedet ilt gennem et næsekateter eller en iltmaske.

