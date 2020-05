FAKTA: Sådan fordeler milliarder sig på partifarve

Der er dog fortsat flest socialdemokratiske kommuner, som får mest ud af reformen, mens konservative kommuner er taberne.

Få overblikket over, hvilke kommuner, der vinder og taber - fordelt på partifarve:

* Regeringen spillede ud med en model, hvor 32 S-kommuner ville få tilført penge. Den endelig aftale giver 36 socialdemokratiske kommuner flere penge i kommunekassen. De er:

Albertslund

Bornholm

Brøndby

Fredensborg

Fredericia

Frederikshavn

Furesø

Faaborg-Midtfyn

Halsnæs

Hedensted

Herlev

Hjørring

Holbæk

Holstebro

Hvidovre

Ishøj

Kerteminde

Køge

Lolland

Middelfart

Norddjurs

Næstved

Odense

Odsherred

Randers

Samsø

Slagelse

Struer

Svendborg

Syddjurs

Sønderborg

Thisted

Tårnby

Vordingborg

Ærø

Aalborg

* I det oprindelige udspil stod 22 Venstre-kommuner til af få tilført flere penge. Med den endelige aftale gælder det 29. De er:

Assens

Billund

Brønderslev

Dragør

Esbjerg

Faxe

Frederikssund

Haderslev

Herning

Ikast-Brande

Jammerbugt

Kalundborg

Lemvig

Mariagerfjord

Morsø

Nordfyn

Nyborg

Ringkøbing-Skjern

Ringsted

Silkeborg

Skive

Stevns

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

Vesthimmerland

Viborg

Aabenraa

* Én enkelt konservativ kommune stod i regeringens udspil til at få tilført flere penge. I den endelige aftale kan to konservative kommuner se frem til at få flere penge. De er:

Høje-Taastrup

Sorø

* I regeringens udspil skulle 12 S-kommuner afgive penge. I det endelige udspil er det tal 11. De er:

Ballerup

Favrskov

Gladsaxe

Hillerød

Horsens

København

Lejre

Roskilde

Rødovre

Skanderborg

Aarhus

* 12 Venstre-kommuner stod i regeringens udspil til at måtte afgive penge. Det er endt med otte i den endelige aftale. De er:

Allerød

Egedal

Glostrup

Greve

Kolding

Odder

Rudersdal

Solrød

* Syv konservative kommuner skulle i regeringens udspil aflevere penge. I den endelige aftale er det seks. De er:

Frederiksberg

Gentofte

Helsingør

Hørsholm

Lyngby Taarbæk

Vallensbæk

Kilder: Finansministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.