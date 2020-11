FAKTA: Sådan er smitten i syv nordjyske kommuner

Her ses en oversigt over smittesituationen i de syv kommuner.

Mandag lempes en stribe restriktioner i syv nordjyske kommuner, som blev sat i søen for at undgå spredning af en muteret coronavirus fra mink.

Smittetrykket i de nordjyske kommuner er højest i Thisted, der dog på landsplan kun er nummer 26 ud af 98 blandt landets kommuner. Og de resterende seks kommuner ligger alle under landsgennemsnittet.

Her ses en oversigt over smitten per 100.000 indbyggere den seneste uge. Tallet i parentes er det faktiske antal smittede.

* Thisted: 129,1 (56).

* Læsø: 111,7 (2).

* Frederikshavn: 109,1 (65).

* Vesthimmerland: 76,4 (28).

* Jammerbugt: 41,8 (16).

* Brønderslev: 30,3 (11).

* Hjørring: 29,5 (19).

* Hele landet: 120,8 (7015).

Kilde: Statens Serum Institut.