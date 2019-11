FAKTA: Sådan er reglerne når to kvinder får et barn

Et lesbisk forældrepar, der er gået fra hinanden, ønsker, at den ene ikke længere skal være medmor til barnet.

Læs om reglerne for medmoderskab her:

* I 2013 kom der nye regler om medmoderskab. De giver mulighed for, at den ikke-biologiske mor allerede inden befrugtningen kan melde sig som medmor.

* Indtil da skulle kvinden, som ikke fødte barnet, søge om stedbarnsadoption efter fødslen for at blive forælder til barnet.

* Medmoderskab giver et barn to retlige forældre - en mor og en medmor.

* Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion.

* For at kunne fastslå et medmoderskab skal den kommende medmor give skriftligt samtykke til behandlingen, og det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af den assisterede reproduktion. Samtykket skal gives og foreligge, før selve behandlingen begynder.

* Når medmoren er registreret, bliver begge betragtet som forældre til barnet fra fødslen.

* Det giver medmoren de samme rettigheder i forhold til barnet som moren. Det indebærer arveret, at medmoren skal hjælpe med at forsørge barnet, og at medmoren kan få forældremyndighed og samvær med barnet.

* En kvinde behøver ikke at være gift med den biologiske mor, for at hun kan blive medmor.

Kilder: Statsforvaltningen og Mødrehjælpen.