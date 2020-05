FAKTA: Sådan er reglerne for vidner i retten

Anklagemyndigheden mener, at Britta Nielsens børn fik del i pengene og vidste eller bestemt formodede, at de stammede fra et kriminelt forhold. Derfor kører en sag mod børnene, der nægter sig skyldige.

I februar fik den tidligere medarbejder i Socialstyrelsen Britta Nielsen en dom på seks år og seks måneders fængsel for at bedrage styrelsen for 117 millioner kroner.

Britta Nielsen har indvilliget i at vidne i sagen. Det vil ske lørdag.

Læs mere om reglerne som vidne her:

* Som udgangspunkt er man forpligtet til at vidne i retten.

* Nære pårørende er ikke forpligtet til at vidne i retten. Nære pårørende kan være forældre, søskende, børn eller en partner.

* Man behøver heller ikke at vidne, hvis det udsætter en selv for straf eller ens nærmeste for straf eller kan påføre en selv eller nærmeste anden væsentlig skade.

* Retten kan dog pålægge et vidne at afgive forklaring alligevel, hvis forklaringen eksempelvis anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald.

* Som vidne skal man tale sandt.

* Afgiver man en falsk forklaring for retten, kan det straffes med fængsel i op til fire år. Men sker det i tilfælde, hvor man var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes, og under milde omstændigheder kan straffen bortfalde.

* En tiltalt eller sigtet i en sag må derimod gerne lyve i retten.

* Som vidne må man ikke overvære retssagen, før man selv har afgivet forklaring.

* I særlige tilfælde kan retten beslutte, at den tiltalte skal sidde et sted, hvor vidnet ikke kan se tiltalte, mens vidnet bliver afhørt. Det kan i særlige tilfælde også ske, at tiltale bliver ført ud, mens forklaringen gives.

* I særlige tilfælde kan retten også beslutte, at tiltalte ikke må få oplyst navn og bopæl på vidnet.

* Det kan i nogle sager også besluttes, at vidnet afgiver forklaring for lukkede døre, så offentligheden ikke kan høre forklaringen. Det kan blandt andet ske i sager om voldtægt, hvor et muligt offer skal afhøres.

Kilder: Anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen, straffeloven og retsplejeloven.