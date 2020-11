FAKTA: Sådan er reglerne for rejser under coronakrisen

Forskellen fra sidste rejsevejledning er, at de to svenske regioner Västerbotten og Västernorrland er blevet farvet orange, efter at smitten i områderne er steget.

Bliv klogere på rejsereglerne er her:

* Udenrigsministeriets rejsevejledninger er, som navnet antyder, vejledende.

Der er altså tale om anbefalinger, og du ryger hverken i fængsel eller får en bøde, hvis du ikke følger dem.

* Hvis man vælger at rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til på grund af landets høje smittetal, så anbefaler ministeriet, at man går i karantæne i 14 dage, eller til man er blevet testet negativ for covid-19, når man vender hjem.

Man skal være opmærksom på, at der kan gå et stykke tid, fra man bliver smittet, til man kan blive testet positiv. Derfor kan det være en god idé både at blive testet, når man vender hjem og igen et par dage senere.

* Selv om selvisolation er en anbefaling fra myndighederne, kræver flere arbejdspladser, at du kan fremvise et negativt prøvesvar, inden du vender tilbage til arbejdspladsen, hvis du har været i et orange land.

* Hvis du planlægger at rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, skal du være opmærksom på, hvad der ligger bag ministeriets anbefaling.

Det er nemlig ikke nødvendigvis et højt smittetal. Det kan også skyldes, at landet har skrappe indrejseregler, som kan gøre det svært for danskere at rejse dertil på ferie.

Kilder: Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut.