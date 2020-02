FAKTA: Sådan er reglerne for kriminalitet og statsborgerskab

Her er en fakta over reglerne for, hvornår man ikke kan få dansk statsborgerskab i dag, hvis man har begået kriminalitet.

De Konservative vil fjerne muligheden for at søge statsborgerskab, hvis man har fået en fængselsstraf. Det gælder både ubetingede og betingede domme.

* Hvis man er idømt ubetinget fængselsstraf på et år eller derover.

* Hvis man har fået en ubetinget fængselsstraf på tre måneder eller derover for personfarlig kriminalitet.

* Hvis man er dømt for bandekriminalitet.

* Hvis man har overtrådt straffelovens kapitel 12 og 13 - blandt andet om terrorisme.

* Hvis man er dømt for vold mod børn under 18 år eller seksualforbrydelser (der gælder særlige regler for børn under 18).

* Hvis man er dømt for udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.

* Hvis man er sigtet for en lovovertrædelse, kan man ikke få statsborgerskab, så længe sigtelsen opretholdes.

Kilde: Udlændinge og Integrationsministeriet.