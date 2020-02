FAKTA: Sådan er loven om voldtægt - og sådan kan den blive

Onsdag i sidste uge anbefalede Straffelovrådet, der rådgiver regeringer om strafferet, at man baserede en kommende lov på frivillighed.

Læs her om voldtægtsparagraffen og forskellen på samtykke og frivillighed.

* Den nuværende paragraf lyder: "For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen".

* Straffelovsrådets forslag til ændring lyder: "For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt".

* Desuden foreslås en tilføjelse om, hvordan begrebet frivilligt skal forstås. Den lyder:

- "For at en deltagelse skal anses som frivillig, skal valget om at deltage være kommet til udtryk gennem ord eller handling eller fremgå af den konkrete situation og sammenhæng."

* Nogle kritikere mener dog, at passivitet kan misforstås som frivillighed. Samtykke anses som mere aktivt, så man altså aktivt i ord eller handling skal sige ja til samleje, før der ikke er tale om voldtægt.

* I Regeringsgrundlaget har Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten skrevet, at regeringen vil tage initiativ til "samtykkebaseret" lovgivning.

* Straffelovsrådet skriver dog i sin betænkning, at det anser de to begreber som i høj grad ens. Rådet skriver, at ved begge begreber vil anklagemyndigheden skulle bevise fraværet af tilsagn.

* Det får Straffelovrådet til at konkludere:

- På den baggrund er det flertallets generelle vurdering, at der som udgangspunkt ikke vil være nogen væsentlig forskel på, om der i en ny voldtægtsbestemmelse anvendes terminologien samtykke eller frivillighed. Bevistemaet vil - uanset terminologi - blive koncentreret om, hvorvidt parterne var indforstået med samlejet.

