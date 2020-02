FAKTA: Sådan er loven om voldtægt - og sådan kan den blive

Regeringen har sendt et lovforslag om ny voldtægtslovgivning i høring. - Det er et stort og vigtigt skridt, og regeringen støtter forslaget, for det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix