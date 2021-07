FAKTA: Sådan er de nye rejsevejledninger

Generelt råder Udenrigsministeriet til, at man er opmærksom, uanset hvor i verden man rejser hen.

Rejsevejledningerne for borgere i Danmark bliver opdateret ugentligt med forskellige farver, der viser, hvad de danske myndighederne anbefaler i forhold til rejser til verdens lande.

For lande, der er grønne på ministeriets kort, er der ingen restriktioner.

Er et land gult, betyder det, at man fint kan rejse dertil, men at man skal være ekstra forsigtig og tage en test, når man kommer hjem.

Er et land orange, fraråder Danmark ikke-nødvendige rejser dertil.

Er landet rødt, frarådes alle rejser til landet.

Derudover har Udenrigsministeriet farven skraveret orange, som gælder lande, der har særlige restriktioner ved indrejse for danske rejsende. Det er altså ikke høje smittetal, som afholder dem fra at være åbne.

Her er fakta over den opdaterede rejsevejledning for lande i EU/Schengen og Storbritannien, der træder i kraft lørdag klokken 16.

Albanien: Gul.

Belgien: Gul - med undtagelse af Vallonien, der er grøn.

Bosnien-Hercegovina: Gul.

Bulgarien: Grøn.

Cypern: Gul.

Estland: Grøn.

Finland: Skraveret orange på grund af indrejserestriktioner.

Frankrig: Gul - med undtagelse af Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté og Hauts-de-France, der er grønne.

Grækenland: Gul - med undtagelse af regionen Thrakien, der er grøn.

Holland: Gul.

Irland: Gul.

Island: Skraveret orange.

Italien: Grøn.

Kosovo: Gul.

Kroatien: Grøn.

Letland: Skraveret orange.

Liechtenstein: Grøn.

Litauen: Skraveret orange.

Luxembourg: Gul.

Malta: Orange.

Moldova: Gul.

Montenegro: Gul.

Nordmakedonien: Gul.

Norge: Skraveret orange.

Polen: Grøn.

Portugal: Gul.

Rumænien: Grøn.

San Marino: Gul.

Serbien: Gul.

Schweiz: Grøn - med undtagelse af Genève, der er gul.

Slovakiet: Skraveret orange.

Slovenien: Grøn.

Spanien: Gul.

Storbritannien: Rød - med undtagelse af Wales og Isle of Man, der er orange.

Sverige: Grøn.

Tjekkiet: Grøn.

Tyskland: Grøn.

Ukraine: Gul.

Ungarn: Grøn.

Østrig: Grøn.

Kilde: Udenrigsministeriet.