FAKTA: Sådan defineres princip om ligeløn

* Ligelønsprincippet betyder, at arbejdsgivere ikke må forskelsbehandle mænd og kvinder på grund af køn.

Virksomheder med mindst ti ansatte skal føre kønsopdelt lønstatistik. Det foreslår SF på kvindernes internationale kampdag. Partiet håber, at det kan være med til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder.

* Ifølge ligelønslovens § 1, stk.1 må arbejdsgivere hverken lave "direkte" eller "indirekte" forskelsbehandling.

* "Direkte" forskelsbehandling kan være, hvis en kvinde får lavere løn som følge af graviditet eller kvinders 14 ugers fravær efter fødslen.

* "Indirekte" forskelsbehandling kan være, hvis arbejdsgiveren har princip eller en praksis på lønområdet, som tilsyneladende er neutral, men som i praksis stiller det ene køn ringere end det andet. Det er kun tilladt efter ligelønsloven, hvis der er et "sagligt formål" bag princippet.

* I ligelønslovens § 1, stk. 2 bliver det fastslået, at enhver arbejdsgiver skal give kvinder og mænd lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der "tillægges samme værdi".

* Der er med andre ord kun tale om et ligelønsspørgsmål i ligelønslovens forstand, hvis det konkrete arbejde kan sammenlignes.

* Udfører mænd og kvinder ikke samme arbejde eller arbejde, som tillægges samme værdi, kan man ikke henvise til forskelsbehandling på grund af køn.

* Hvis mænd og kvinder udfører lignende arbejde, kan en arbejdsgiver dog lovligt give forskellig løn, hvis personerne har forskellig uddannelse eller kvalifikationer. Hvis det altså har betydning for udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver. Det blev bekræftet i en dansk højesteretsdom i 2009.

Kilder: Beskæftigelsesministeriets ligelønsredegørelse 2019.