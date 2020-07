FAKTA: Sådan bliver forsamlingsforbuddet gradvist hævet

Allerede dagen efter blev det skærpet. Og i længere tid var det forbudt at samles flere end ti personer.

Det historiske forbud trådte i første omgang i kraft 16. marts, hvor det blev forbudt at samles flere end 100 personer.

Fra onsdag er det igen tilladt at samles op til 100 personer.

Her kan du få et overblik over, hvordan forbuddet gradvist bliver hævet:

* 8. juni blev grænsen for forsamlinger hævet til 50 personer.

* 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer.

* 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for visse arrangører. Det gælder for arrangører, som er underlagt retningslinjer for genåbningen. Eksempelvis kultur- eller idrætsarrangementer.

* For arrangører i en sektor, hvor der ikke er aftalt retningslinjer, er loftet stadig 100 personer.

* Fra 8. juni blev nogle arrangementer undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. De skal dog stadig overholde forbuddet mod store forsamlinger på 500 personer.

* Det gælder for arrangementer, hvor deltagerne primært sidder ned. Justitsministeriet giver som eksempler:

- Bryllupper afholdt på restauranter.

- Fodboldkampe.

- Generalforsamlinger i konferencecentre som eksempler.

- Sommeraktiviteter for børn og unge.

* Også andre arrangementer er undtaget forsamlingsforbuddet, men stadig underlagt forbuddet mod store forsamlinger på 500 personer.

* Der er blandt andet tale om arrangementer i private boliger og haver samt begravelser.

* Regeringen og Folketingets partier har dog besluttet ved nogle fodboldkampe at tillade forsamlinger med flere end 500, såfremt der holdes afstand, hvilket er sket i flere fodboldkampe.

* Politiske demonstrationer er undtaget for både forsamlingsforbuddet og loftet for store forsamlinger.

Kilder: Justitsministeriet.