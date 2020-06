FAKTA: Sådan bliver forsamlingsforbuddet gradvist hævet

Folketingets partier er mandag aften blevet enige om en plan for gradvist at hæve forsamlingsforbuddet i Danmark.

Allerede dagen efter blev det skærpet. Og siden har det været forbudt at samles flere end ti personer.

Her kan du få et overblik over, hvordan forbuddet gradvist bliver hævet:

* 8. juni er grænsen for forsamlinger blevet hævet til 50 personer.

* 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer.

* 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for visse arrangører. Det gælder for arrangører, som er underlagt retningslinjer for genåbningen. Eksempelvis kultur- eller idrætsarrangementer.

* For arrangører i en sektor, hvor der ikke er aftalt retningslinjer, er loftet stadig 100 personer.

* ud over forsamlingsforbuddet er der også et forbud mod store forsamlinger. Den grænse er fortsat på 500. Og det forbliver den.

* Fra 8. juni bliver nogle arrangementer undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. De skal dog stadig overholde forbuddet mod store forsamlinger på 500 personer.

* Det gælder for arrangementer, hvor deltagerne primært sidder ned. Justitsministeriet giver som eksempler:

- Bryllupper afholdt på restauranter.

- Fodboldkampe.

- Generalforsamlinger i konferencecentre som eksempler.

- Sommeraktiviteter for børn og unge.

* I forvejen er andre arrangementer undtaget fra forsamlingsforbuddet - men stadig underlagt forbuddet mod store forsamlinger på 500 personer.

* Der er blandt andet tale om arrangementer i private boliger og haver samt begravelser.

* Politiske demonstrationer er undtaget for både forsamlingsforbuddet og loftet for store forsamlinger.

* For en hel særlig gruppe gælder yderligere en regel. I dag gælder det for restauranter og kulturarrangementer, hvor gæsterne primært sidder ned, at der maksimalt må være en person per to kvadratmeter.

* Den gruppe udvides også fra 8. juni, så den gælder alle lokaler, hvor kunder og besøgende primært sidder ned. Det kræver, at den ansvarlige for lokalerne, er omfattet af et område, hvor der er aftalt retningslinjer af sektorens parter.

* For udendørsområder er der ingen kvadratmeterregel.

* Hvorvidt der kan afvikles superligafodbold med flere end 500 tilskuere er fortsat uafklaret, men der er planlagt politiske drøftelser om det.

Kilder: Justitsministeriet.