FAKTA: Sådan bliver du testet for coronavirus

Her kan du læse mere om, hvornår du skal kontakte din læge, og hvordan du bliver testet.

Det er patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge, som kan blive testet for virusset.

Flere end 75.000 er blevet testet for coronavirus i Danmark.

Hvornår skal jeg ringe til lægen?

* Hvis du har moderate eller svære symptomer. Det kan være vejrtrækningsbesvær, høj feber, smerter, utilpashed, eller hvis symptomerne forværres hurtigt eller over flere dage. Det gælder også, hvis symptomerne varer ved over flere dage uden bedring.

* Hvis du har milde symptomer og tilhører en særlig risikogruppe. Det er blandt andet ældre over 65 år, personer med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar og gravide.

* Hvis du har milde symptomer og samtidig har tæt kontakt med personer i særlige risikogrupper.

* Hvis du har milde symptomer og samtidig har problemer med at isolere dig selv. Eksempelvis hvis du er hjemløs, eller hvis dine boligforhold ikke tillader, at du isolerer dig fra dine familiemedlemmer.

* Hvis du har milde symptomer og har haft tæt kontakt med en person, der er testet positiv for coronavirus.

Hvad sker der så?

* Hvis lægen mistænker, at du har coronavirus, vil lægen vurdere, om du skal blive hjemme, eller om du skal henvises. Det kan være en henvisning direkte til en test eller til en sundhedsfaglig vurdering hos en af regionens vurderingsenheder.

* Hvis du har milde symptomer og kan henvises direkte til en test, er det din egen læge, som modtager svar på testen og står for behandlingen fremover.

* Hvis du bliver henvist til en sundhedsfaglig vurdering, vil en sundhedsperson hos regionens vurderingsenhed vurdere, om du skal testes og eventuelt indlægges.

* Du skal altid henvises til vurdering, hvis du har svære symptomer, tiltagende forværring eller tilhører en særlig risikogruppe.

Hvordan fungerer testen?

* For at teste for coronavirus bliver der taget en prøve af sekret fra de nedre luftveje eller fra svælget. Prøven tages med en særlig vatpind fra mundens slimhinde.

* Der kan gå op til 24 timer, fra prøven er taget, til svaret er klar. I nogle tilfælde kan der gå længere tid.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Politi.dk, Rigshospitalet, Region Sjælland.