FAKTA: Sådan bliver de nye rejsevejledninger

* Den nye model betyder, at Udenrigsministeriet vil se på smitten i den enkelte region og ikke hele landet, når det skal vurdere, om det vil anbefale eller fraråde rejser.

Fra begyndelsen af december vil Udenrigsministeriet se på smitten på regionalt niveau frem for nationalt, når det skal udarbejde rejsevejledninger.

For eksempel kan det munde ud i, at man i fremtiden kan anbefale rejser til de De Kanariske Øer, men fraråde rejser til resten af Spanien - eller fraråde rejser til Stockholm, selv om der er lavt smittetryk i resten af Sverige.

* For at der vil blive anbefalet rejser til en region, må smitten maksimalt være på 30 nye tilfælde om ugen per 100.000 indbyggere. Det er samme grænse, som der er gældende i dag.

* Nye anbefalinger for isolation efter hjemrejse:

- I dag anbefales man at gå 14 dage isolation, når man er kommet hjem. Det bliver nu sat ned til 10 dage, men kan forkortes yderligere, hvis man tager en test - tidligst 4 dage efter hjemkomst - og får et negativt svar.

- Det vil i praksis betyde, at man kan nøjes med 5 dage i isolation i stedet for 14 - fordi man tager en test efter 4 dage og får svaret dagen efter.

* Den nye model træder i kraft fra begyndelsen af december.

* Rejsevejledningerne vil blive opdateret hver torsdag.

Kilde: Udenrigsministeriet.