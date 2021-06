FAKTA: Sådan bliver coronavacciner godkendt til børn

Til september vil Danmark efter planen begynde at vaccinere de 12-15-årige mod coronavirus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 12 og 15 år vaccineres med Pfizer/BioNTech-vaccinen. Det er planen, at de skal vaccineres fra september.

Når en vaccine skal godkendes til en bestemt aldersgruppe, er det et krav, at producenterne laver kliniske forsøg med børn fra aldersgruppen. Kun hvis vaccinerne er både sikre og effektive, kan de godkendes.

Her kan du læse, hvordan vaccinen er blevet godkendt til de 12-15-årige:

* Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt vaccinen til de 12-15-årige.

* Børn kan reagere anderledes på vacciner end andre aldersgrupper, eller de kan have behov for en anden dosis. Det er grunden til, at man laver studier på de enkelte aldersgrupper.

* I studiet ser man på, om vaccinen giver samme effekt på immunresponset og udviklingen i antistoffer mod covid-19 hos de 12-15-årige og de 16-25-årige.

* Studiet er mindre end det, der blev lavet på voksne. Derfor er det forbundet med større statistisk usikkerhed.

* Børn og voksne får de samme bivirkninger af vaccinen. Langt de fleste indberettede bivirkninger med Pfizer-vaccinen er smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

* I de kliniske forsøg er børnene blevet opdelt i to grupper, hvor den ene har fået vaccinen, mens den anden har fået placebo, altså snydemedicin.

* I studiet blev ingen af de 12-15-årige, der blev vaccineret, smittet med covid-19 efterfølgende.

* I placebogruppen blev 18 af testpersonerne smittet.

* Årsagen til, at det lige præcis er de 12-15-årige, vaccinen nu er godkendt til, er, at det er normal praksis at dele studier med nye lægemidler op i aldersgrupper.

* Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke er en særlig risiko forbundet med at vaccinere de 12-15-årige.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.