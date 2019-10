FAKTA: Sådan blev statskassen snydt for milliarder

Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået mod Danmark:

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

- Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

* Svindlen er angiveligt sket, ved at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for.

* Ifølge Politikens oplysninger er de to sigtede i USA samt en tredje sigtet - briten Sanjay Shah - mistænkt for at have svindlet gennem fiktive amerikanske pensionsfonde.

* Ved at hævde, at pensionsfondene ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod de, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA.

* Den formodede svindel fandt sted i perioden fra 2012 til 2015.

* Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai.

* Derudover er der fundet en forskel i betalingen af skat og den estimerede korrekte betaling af skat i den såkaldte bankordning på 712-940 millioner kroner.

* Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventede at kunne få seks milliarder kroner retur. Det ventes at koste mindst to milliarder kroner i advokatregninger at hente pengene hjem.

Kilde: Skat, Politiken, Skattestyrelsen, Ritzau.