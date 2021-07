FAKTA: Sådan blev staten ifølge tiltale bedraget for 1,1 milliard

Seks mænd - tre fra England og tre fra USA - er tiltalt for at have bedraget statskassen for 1.135.775.447 kroner og 99 øre. Det er sket ved uberettiget refusion af udbytteskat, hævder Bagmandspolitiet. Mændene nægter sig skyldige.

Onsdag har Retten i Glostrup afgjort, om der er grundlag for varetægtsfængsling in absentia - altså uden de selv er til stede.

Her er beskyldningerne i anklageskriftet:

* I fællesskab udviklede de et system, hvor den tyske North Channel Bank bogførte aktiehandler og -lån vedrørende danske aktier.

* Aktørerne var 27 amerikanske pensionskasser, ni selskaber, en mægler og en mellemhandler.

* Men handler, lån og pengebevægelser var fiktive. Dermed var der ikke reelt modtaget aktieudbytte eller ret hertil.

* Banken udfærdigede udbyttenotaer med urigtige oplysninger.

* Skattestyrelsen blev via såkaldte reclaim-agenter ført bag lyset og troede, at agenterne var berettiget til at få refunderet udbytteskat.

* North Channel Bank er i 2019 blevet idømt en bøde på 110 millioner kroner.

I en anden straffesag om udbytteskat er de to britiske statsborgere Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson tiltalt for bedrageri for godt ni milliarder kroner.

* Disse to mænd er varetægtsfængslet in absentia. De befinder sig i henholdsvis Dubai og England.

Desuden efterforsker politiet et tredje spor i sagskomplekset.

Kilder: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og Ritzau.