FAKTA: Sådan blev Danmark befriet for 75 år siden

Det er 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt efter lidt mere end fem år under tysk kontrol under Anden Verdenskrig.

Herunder følger fakta over den historiske afslutning på besættelsen 4. og 5. maj:

* Klokken cirka 21.30 om aftenen 4. maj 1945 blev den tyske kapitulation i Danmark bekendtgjort via af radio fra britiske BBC.