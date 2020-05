FAKTA: Sådan beregner eksperterne smittetrykket i Danmark

Smittetrykket med coronavirus er en afgørende faktor at holde øje med under genåbningen. Læs mere her.

Begrebet smittetryk er afgørende for, hvor hurtigt samfundet igen kan blive åbnet.

Det dækker over, hvor mange andre mennesker en coronasmittet person i gennemsnit smitter.

Det er Statens Serum Institut, som laver beregningerne, der indtil videre har haft stor indflydelse på, hvor hurtigt politikerne har genåbnet samfundet.

Der har blandt flere forskere været utilfredshed med, at beregningsgrundlaget ikke var blevet lagt frem, men det har SSI valgt at gøre tirsdag aften.

Blandt kritikerne var professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet Jens Lundgren, som er tilfreds med, at det er nu er lagt frem.

Her er en forklaring af, hvad smittetryk er, og hvordan Statens Serum Institut beregner det:

* Smittetrykket er en betegnelse for, hvor mange personer en smittet med coronavirus i gennemsnit selv smitter.

* Det seneste tal for smittetrykket i Danmark lød på 0,9 den 29. april. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,9 andre.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket, men SSI har valgt at estimere det ud fra antallet af indlæggelser på sygehusene.

* SSI bruger ikke tallene for, hvor mange der er testet positive for coronavirus. Det begrundes med, at tallet i høj grad er afhængig af, hvor mange og hvem man tester.

Derfor kan det tal ifølge SSI skævvrides, fordi bestemte grupper - for eksempel sundhedspersonale - testes mere, fordi der bliver lempet på kriterierne for, hvem der kan testes, eller fordi der bliver skruet op for antallet af test.

* SSI har valgt at regne ud fra indlæggelser, fordi det vurderes at være mindre påvirket af ændringer af, hvor mange og hvem man tester.

* SSI beregner smittetrykket ved at analysere de daglige ændringer i antallet af indlagte i en regressionsanalyse, der er en statistik analysemetode. Det beregnes i en særlig udgave af softwareprogrammet R, der er designet til netop at beregne smittetryk.

- SSI antager i beregningen, at der i gennemsnittet går 4,7 dage mellem hvert tilfælde i en smittekæde. Altså at en smittet først smitter en ny efter 4,7 dage.

* Modellen spytter i sidste ende et tal ud for smittetrykket.

Kilde: Statens Serum Institut.