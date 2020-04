FAKTA: Sådan anbefales frisører og tatovører at undgå smitte

Mandag kan frisører, tatovører, massører, kørelærere og andre liberale erhverv atter åbne for kunder.

Læs mere her:

* Undgå tæt kontakt:

- Man skal opfordre til, at folk holder god afstand til hinanden, når de er i klinikken.

- Indret venteværelser og lignende, så personer så vidt muligt sidder med to meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende skal fjernes.

- Det skal sikres, at der ikke er adgang for mere end en person per fire kvadratmeter, hvor der er offentlig adgang.

- Indret dagen, så man arbejder forskudt, og færrest muligt opholder sig i klinikken.

- Bed kunder eller klienter om at vende ansigtet væk, når det er muligt, hvis man har tæt kontakt ansigt til ansigt.

- Sæt en fysisk barriere op mellem personale og kunder eller klienter, de steder det er muligt - for eksempel ved kassen.

- Når der ikke kan undgås tæt ansigt til ansigt-kontakt, kan man bruge ansigtsvisir eller ansigtsmaske.

- Kørelærere opfordres til maksimalt at have en elev i bilen ad gangen.

* Hygiejne:

- Vask hænder før og efter hver kunde, man har haft tæt kontakt med.

- Bed kunder vaske hænder eller bruge håndsprit, når de kommer, og inden de går.

- Bliv hjemme, hvis man har symptomer på sygdom og i 48 timer, efter at du har haft de seneste symptomer.

- Opfordr kunder og klienter til at blive væk, hvis de har symptomer på sygdom.

- Benyt personlige redskaber og engangsudstyr og hav en plan for rengøring af fælles redskaber.

- Vær omhyggelig med rengøringen - både hjemme og på arbejdspladsen.

- Rengør telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets, kasseapparater og andre kontaktpunkter to gange dagligt. Rengør tablets med spritservietter dagligt.

- Vask vasketøj - for eksempel håndklæder - ved 80 grader.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed.