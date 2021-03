FAKTA: Sådan afvikles Dansk Melodi Grand Prix 2021

Som det nu har været tilfældet det seneste år, er coronavirusset til stede i samfundet, og det betyder, at meget ikke er, som det plejer.

Derfor afholdes showet blandt andet uden tilskuere, og en række andre ting, som seerne vil være vant til fra sangkonkurrencen, er ændret i år.

Her følger fakta over, hvordan konkurrencen afvikles:

* Showet bliver i år afholdt i DR Byens Studie 5, som seerne kender fra programmer som "X Factor" og "Versus".

* Antallet af sange er skåret ned fra ti til otte.

* I år er det udelukkende tv-seerne, der på aftenen afgør, hvem der vinder.

* Sædvanligvis deltager en fagjury, som også har medbestemmelse, men i år har juryen udelukkende valgt de otte deltagere. De skal ikke stemme til showet.

* I første runde lørdag aften skal årets sange skæres ned fra otte til tre.

* I anden runde skal vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2021 findes ud af de tre tilbageværende sange.

* Seerne kan stemme via sms eller app. Sms skal sendes til 1212 og koster en krone plus sms-takst. Vil man stemme via appen, skal man hente DR Grand Prix i App Store eller Google Play.

* Vinderen skal repræsentere Danmark ved det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, der i år afholdes i Rotterdam i Holland.

Kilder: DR.