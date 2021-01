Artiklen: FAKTA: Så meget koster det at kompensere minkerhvervet

Med en aftale mellem regeringen og Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance ligger det nu fast, hvordan minkavlerne skal kompenseres.

I alt kan aftalen om kompensation løbe op i 19 milliarder kroner.

Det helt eksakte beløb kendes endnu ikke, blandt andet fordi hver enkelt minkavlers sag skal vurderes. Der har været omkring 1000 minkfarme i Danmark.

Her er et overblik over økonomien i kompensationsaftalen:

Erstatning til avlerne:

* Erstatning til minkavlere mellem 2022-2030: 8,9 milliarder kroner.

* Erstatning i 2021 for aflivede dyr, der ikke kunne pelses: 1,8-2,8 milliarder kroner.

* Dvaleordningen, der betyder, at minkavlere får mulighed for at genoplive erhvervet næste år: 60 millioner kroner.

* Lukkeomkostninger: 80 millioner kroner.

* Indsats i det statsejede Finansiel Stabilitet for konkursramte avlere: 30 millioner kroner.

* Direkte erstatning i alt: 10,87-11,87 milliarder kroner.

Erstatning til erhvervet generelt:

* Erstatning til følgeerhverv, eksempelvis pelserier: 3-4 milliarder kroner.

* Omstillingspulje: 100 millioner kroner.

* I alt til erhvervet: 3,1-4,1 milliarder kroner.

Øvrigt:

* Nedrivning af produktionsanlæg: 1,5-2,7 milliarder kroner.

* Minktaksationskommissioner (beregning og vurdering af erstatning): 100 millioner kroner.

* I alt under øvrigt: 1,6-2,8 milliarder kroner.

Samlet pakke: 15,57-18,77 milliarder kroner.

Andre initiativer:

* Suspension af dagpengeforbrug: 250 millioner kroner.

* Økologisk omstilling af fødevareproduktion og lignende: 50 millioner kroner.

Kilder: Erhvervsministeriet og Finansministeriet.