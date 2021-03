FAKTA: Så meget er donationer til hjælpeorganisationer faldet

De danske hjælpeorganisationer har generelt set oplevet et stort fald i donationerne i 2020 - blandt andet fordi der i dele af året ikke har været holdt landsindsamlinger dør-til-dør.

Her er en oversigt over, hvordan indsamlingerne har set ud for de otte største organisationernes indsamlinger. Tallet i parentes er for 2019:

Kræftens Bekæmpelse: 18 millioner kroner (35 millioner).