FAKTA: SF vil styrke indsatsen mod mobning

Antallet af børn, der bliver mobbet er bekymrende højt. Og det er endnu mere bekymrende, at skolerne og kommunerne ikke lever op til deres forpligtelser.

Socialistisk Folkeparti mener, at indsatsen mod mobning i Folkeskolen ikke er god nok.

Sådan lyder det fra SF's udlændingeordfører Jacob Mark.

* SF vil bruge yderligere 100 millioner kroner for at sikre, at skolebørn får hjælp mod mobning. Pengene skal findes i finansloven.

* SF ønsker at forlænge eksistensen af Den Nationale Klageinstans mod Mobning, så man stadig kan klage, hvis man er utilfreds med en skoles håndtering af mobning.

* I 2017 blev der indført en solnedgangsklausul, som indebærer at klageinstansen ophører med at eksistere i 2022.

* På baggrund af politisk aftale af 12. november 2016 om oprettelse af en national klageinstans for mobning blev aftalepartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative) enige om at oprette en national klageinstans mod mobning. Klageinstansen er placeret hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

* Antallet af klager over mobning er steget fra 51 til 120 på ét år. Og i 56 procent af tilfældene har Den Nationale Klageinstans mod Mobning vurderet, at den pågældende skole eller kommune ikke har levet op til sine forpligtelser.

Kilder: Socialistisk Folkeparti og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).