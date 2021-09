FAKTA: Russiske lejesoldater deltager i konflikter verden over

Ifølge nyhedsbureauet Reuters arbejder den maliske regering på en aftale om, at op mod 1000 lejesoldater skal hyres til at bekæmpe jihadister i det nordlige Mali.

Læs mere om Wagner-gruppen her:

* Wagner-gruppen beskrives som et netværk af russiske lejesoldater.

* Der er forskellige teorier om, hvor gruppens navn kommer fra. Nogle mener, at gruppens leder kendes under navnet Wagner. Der er dog meget sparsomme oplysninger om, hvem der står i spidsen for foretagendet.

* Andre mener, at navnet Wagner er et dæknavn for kommandanten Dmitrij Utkin. Utkin påstås at være fascineret af Nazityskland, herunder komponisten Richard Wagner, som var en af Adolf Hitlers favoritter. Utkin er ikke set offentligt siden 2016.

* Den russiske forretningsmand Jevgenij Prigosjin er blevet sat i forbindelse med ledelse af gruppen.

* Prigosjin er blevet en af Ruslands rigeste mænd ved at åbne en kæde af hotdog-butikker og efterfølgende opbygge et fødevareemperium.

* Han er en af præsident Vladimir Putins nærmeste allierede. Han går under tilnavnet "Putins kok".

* Prigosjin var blandt 13 anklagede russiske statsborgere i en sag om indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

* Han har afvist at have forbindelse til Wagner-gruppen.

* Den amerikanske regering har beskrevet Wagner-gruppen som en "stedfortræder-styrke" for det russiske forsvarsministerium.

* Gruppen blev kendt i 2014, da den hjalp det russiske militær i annekteringen af Krim-halvøen. Siden har gruppen været involveret i konflikter i blandt andet Syrien, Mozambique og Sudan.

* I Syrien støtter de præsident Bashar al-Assad, mens de i Venezuela beskytter præsident Nicolas Maduro.

