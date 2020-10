FAKTA: Russisk satiregruppe narrer højtstående

I forrige uge talt de med danske medlemmer af Folketinget i et møde, hvor de udgav sig for at være den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

De er i Rusland kendte for deres meget succesfulde svindelnumre, hvor de for eksempler taler med berømte eller betydningsfulde personer, mens de udgiver sig for at være en anden.

De narrer deres ofre til at fortælle deres holdninger eller hemmeligheder. Nogle af videoerne lægges ud på deres kanal på YouTube med 110.000 abonnenter.

Det har vakt opsigt i den vestlige verden, at de har fået adgang til at tale med flere højtstående kilder.

De har afvist at have forbindelse til det russiske styre.

Her kan du se, hvem de har snydt:

* I 2015 ringede de til sanger Elton John og udgav sig for at være den russiske præsident, Vladimir Putin. Elton har kritiseret Ruslands love mod homoseksuelle og erklærede sig "ekstremt beæret" over, at præsidenten ville snakke.

* I marts ringede de til den britiske prins Harry, hvor de udgav sig for at være klimaaktivist Greta Thunberg og fik ham til at forholde sig til en række politiske emner.

* De har talt med Boris Johnsen, da han var britisk udenrigsminister.

* De har talt med den demokratiske præsidentkandidat i USA Bernie Sanders, der troede, at han talte med Gretha Thunberg og blev overtalt til at medvirke i en rap-video.

* Den franske præsident, Emmanuel Macron, troede, at han fik et opkald fra den ukrainske præsident, Volodjmir Selenskij.

* De hævder at have narret den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Han troede, at han talte med den daværende ukrainske leder Petro Porosjenko.

