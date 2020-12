FAKTA: Roskilde Festivals program tager form

Den danske sangerinde Jada skulle have åbnet Orange Scene på sommerens Roskilde Festival. Den oplevelse røg dog, da pandemien spændte ben for festivalen. Nu satser folkene bag Roskilde Festival på, at Jada kan åbne festivalen til næste sommer. (Arkivfoto)

Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix