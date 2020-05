Zoo-tårnet i Zoologisk Have København er lukket, når haven lørdag åbner for gæster. (Arkivfoto).

FAKTA: Retningslinjer holder dyrehuse og zoo-tårnet lukket

Københavns zoo har taget en række forholdsregler på grund af coronavirus for at kunne åbne for gæster lørdag.

Klokken 9 lørdag morgen genåbner Zoologisk Have København, men det bliver ikke helt som normalt, da der på grund af coronavirus er en række restriktioner for at undgå smittespredning.

Læs her om havens forholdsregler i forbindelse med åbningen:

* Indgangen er opdelt i to køer. En kø for årskortholdere og gæster, der har købt billet hjemmefra. Den anden kø er for gæster, der køber billet i billetsalget. Begge køer er markeret med afstandsmarkeringer på jorden.

* De ansatte sidder bag glasrude i billetsalget.

* Udgangen er rykket, så den ikke er samme sted som indgangen.

* I zoo er der afstandsmarkeringer malet på jorden eller markeret med tape. Overalt er der skilte, som minder om afstand og myndighedernes retningslinjer.

* Gennem nogle anlæg og stier vil der være ensretning, hvilket markeres med skilte.

* Dagsprogrammet, herunder speaks, er aflyst.

* Følgende dyrehuse er lukket: Tapir, Natzoo, Okapi, Søløvekælder, ko/grisestald, kaninhøj og kaninhus.

* Følgende bygninger er lukket: Zoo-tårnet, Villaen, Zoolab, Madpakkehus.

* Der er et begrænset antal pladser i restauranter, hvor myndighedernes retningslinjer for restauranter følges. Desuden er enkelte steder med mad og drikke lukket.

* Zootoget kører ikke, og der er begrænset adgang til legepladsen i Børnezoo (max ti personer ad gangen). Derudover er legepladsen i Norden lukket.

Kilde: Zoologisk Have København.