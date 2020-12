FAKTA: Restauranter må sælge takeaway og få lønkompensation

En ny aftale giver virksomheder i 38 kommuner mulighed for at søge om lønkompensation.

Der er indgået en ny aftale om lønkompensation for virksomheder i de 38 kommuner i Danmark, der er underlagt skærpede coronarestriktioner.

Aftalen er indgået med regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Læs mere om aftalen her:

* Aftalen gælder de 38 kommuner, der er underlagt restriktioner - herunder lukning af restauranter, barer, bowlinghaller, museer og svømmehaller.

* Aftalen gælder også virksomheder, som ligger uden for de 38 kommuner, som er ramt af nedlukningen. For eksempel et konferencecenter, som normalt har størstedelen af sine kunder blandt virksomheder i København.

* Den gælder også kulturelle institutioner, der modtager mindre end 50 procent offentligt tilskud til driften.

* Virksomheder ramt af restriktioner kan sende ansatte hjem og få dækket 75-90 procent af lønnen. Dog maksimalt 30.000 kroner månedligt.

* Som en del af aftalen må restauranter, som fortsat holder åbent for at sælge takeaway, godt sende nogle af de ansatte hjem på lønkompensation - for eksempel tjenere.

* Muligheden løber fra 9. december til 3. januar. Det er den periode, restriktionerne er gældende. Der er dog tre dage hen over julen, hvor der ikke er dækning, da mange virksomheder alligevel ville holde lukket.

* De 38 kommuner er:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.