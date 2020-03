FAKTA: Rejser - hvad betyder det at et land er orange

Derudover råder myndighederne alle danskere til at komme hjem fra udlandet hurtigst muligt, medmindre man bor i det land, man er i.

Udenrigsministeriet regner med, at omkring 100.000 danskere befinder sig i udlandet.

* I øjeblikket betegner Udenrigsministeriet en række områder som højrisikoområder. De er markeret med rød. Det gælder fire regioner i Italien, hele Iran, dele af Sydkorea, Hubei-provinsen i Kina og Tyrol i Østrig.

* For alle andre lande bruger Udenrigsministeriet betegnelsen orange.

* Befinder man sig i udlandet, opfordrer Udenrigsministeriet til, at man rejser hjem med det samme for ikke at risikere at strande.

* Hvis man har spørgsmål til hjemrejsen skal man kontakte sit forsikringsselskab eller rejseselskab.

* Hvis man ikke kan rejse ud, kan man kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet.

* Alle rejsende opfordres til at tilmelde sig danskerlisten. Den er den hurtigste måde for Udenrigsministeriet at sende information om det land, man måtte befinde sig i.

KILDE: Udenrigsministeriets Borgerservice.