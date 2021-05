Fredag begynder Udenrigsministeriet igen at opdatere deres rejsevejledninger ugentligt. Dermed kan danskerne begynde at se frem til ferie i udlandet igen. (Arkivfoto)

FAKTA: Regler lempes - turistrejsende kan undgå isolation

I april blev et politisk flertal enig om gradvist at genåbne for rejseaktiviteterne, der har været lukket ned for at mindske coronasmitten.

Fredag indledes den tredje fase. Det er den næstsidste af de fire faser, der blev skitseret ved indgåelsen af aftalen tilbage i april.

Her kan du få et overblik over de ændringer, der gælder fra fredag:

* Grænsen for gule og orange lande lempes:

Grænsen for, hvornår lande og regioner er gule og orange, lempes. Når et land er orange, fraråder myndighederne alle unødvendige rejser, mens man ved rejser til et gult land blot skal være ekstra opmærksom.

Samtidig skal man ved hjemkomst fra et gult land ikke gå i isolation, hvilket er tilfældet, når man har været i et orange land.

Fremover er lande gule, hvis antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere - incidenstallet - er under 60 per uge.

Er der 60 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere om ugen, bliver landet kategoriseret som orange.

Hvis et land først er blevet farvet orange, skal incidenstallet ned under 50 per uge, før det kan blive gult igen.

Tidligere var grænsen henholdsvis 20 og 30.

* Krav om anerkendelsesværdigt formål lempes:

Hidtil har der været krav om et anerkendelsesværdigt formål, hvis udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande vil rejse ind i Danmark.

Det afskaffes. Der vil fortsat være krav om test og isolation efter indrejse - medmindre de er vaccinerede eller tidligere smittede.

* Krav om test inden ombordstigning lempes:

Der er ikke længere et krav om, at vaccinerede eller tidligere smittede rejsende fra gule lande og regioner skal have en test, før de stiger om bord på et fly til Danmark.

Der er dog fortsat krav om test, når man lander i lufthavnen i Danmark.

* Nye regler for gravide/ammende og udlandsdanskere:

Gravide og ammende, der rejser sammen med vaccinerede kærester og ægtefæller, skal ikke længere i isolation efter indrejse.

Udlandsdanskere, som er vaccineret med en EU-godkendt vaccine i et land uden for EU eller Schengenområdet, undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark.

* Nye regler for grænselandet:

Turister, der rejser fra grænselandet, undtages fra kravet om isolation efter indrejse. De skal vise en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel.

Grænselandet er Slesvig-Holsten, Blekinge og Skåne len i Sydsverige og Hallands og Västra Götalands len i Vestsverige.

* Regler forenkles:

Børn under 15 år, som er undtaget fra krav om test efter indrejse, skal nu heller ikke testes før flyrejser og indrejse i Danmark.

Tidligere smittede sidestilles med færdigvaccinerede og kan ikke indrejse fra røde lande uden at skulle gå i isolation efter indrejse i Danmark.

Kilde: Udenrigsministeriet.