FAKTA: Regeringens initiativer til grønnere byer

* Miljøzonebyerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får mulighed for at forbyde dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner.

* Bykommuner får mulighed for at oprette nulemissionszoner, som er forbeholdt blandt andet elkøretøjer.

* Kommuner får mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

* Der oprettes et nationalt partnerskab for ren luft.

* Kommuner får mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser til el- og delebiler.

* Kommuner får mulighed for at stille krav til ladeinfrastruktur.

* Kommuner får mulighed for at stille krav til kvaliteten af bynatur og stille minimumsprocent for begrønning af et område til brug for lokalplanlægning.

* Kommuner får nemmere ved at oprette flere byhaver.

* Der indføres et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer.

Initiativer for en hovedstad i udvikling:

* Der skal være markant flere idrætsfaciliteter i København og på Frederiksberg.

* Køge Bugt Strandpark skal moderniseres med inspiration fra blandt andet Amager Strandpark.

* Der skal etableres nye baser for det almene friluftsliv.

* Mindre luftforurening fra krydstogtskibe i Københavns Havn skal blandt andet sikres ved en fortsat afgiftsfritagelse på el til erhvervsskibe, som ligger ved kaj.

* Mere skov tæt på hovedstaden skal hjælpes på vej af statslig skovrejsning som supplement til eksisterende skovrejsning.

* Lynetteholm skal planlægges som en bæredygtig bydel med grønne områder.

* Regeringen ønsker en samlet plan for byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet.

* Projekt Holmene skal give nye muligheder for lokalisering af produktionsvirksomheder og give plads til boligudvikling andre steder i hovedstadsområdet.

* Udvikling af Københavns Lufthavn i Kastrup ved ændring i udbygningsloven.

* Der skal være mere plads til erhverv i Tårnby og Dragør.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.