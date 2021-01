FAKTA: Regeringen vil bortadaptere flere uden samtykke

Regeringen fremlægger onsdag udspillet "Børnene først". Udspillet indeholder i alt 43 initiativer, der skal sikre "et trygt hjem og flere rettigheder" til børn, der udsat for omsorgssvigt.

Her er hovedpunkterne i udspillet:

* Flere børn skal væk fra uegnede forældre og have en stabil familie:

- Regeringen ønsker blandt andet at lempe kravet til adoption uden samtykke. I dag kan det kun ske, når forældrene er ude af stand til at tage sig af barnet i hele barnets opvækstperiode. Fremover skal en vurdering af forældrenes evne på sigt give adgang til bortadaption uden samtykke.

- Allerede fra fødslen skal flere børn have en ny familie. Det skal ske, ved at myndighederne forbereder bortadaption allerede under graviditeten.

- Adoption skal bruges oftere, når et barn har været anbragt. Efter tre års anbringelse skal kommunen overveje bortadaption.

- Plejefamilieadoption skal gøres nemmere. Børn skal kunne adopteres af plejeforældrene, hvis både de og barnet ønsker det.

- Øget brug af permanente anbringelser. Efter tre års anbringelse skal det vurderes, om anbringelsen skal gøres permanent.

- Regeringen vil desuden indføre automatisk vurdering af behovet for også at anbringe søskende til et anbragt barn.

* Barnets ønsker skal sættes i centrum for beslutningerne:

- Barnet skal have ret til at sige nej til samvær med sine biologiske forældre i en "kortere eller længere periode".

- Alle børn skal kende deres rettigheder. Det skal ske gennem undervisning i folkeskolen i tekster om børnerettigheder.

* Opgør med omsorgssvigt i familier med ikkevestlig baggrund:

- Styrket fokus på underretninger om børn med ikkevestlig baggrund. Der underrettes markant oftere om børn med ikkevestlig baggrund end om etnisk danske børn. Alligevel iværksættes der færre anbringelser for 0-5-årige børn med ikkevestlig baggrund end for etnisk danske børn. Det tyder ifølge regeringen på berøringsangst over for omsorgssvigt i familier med ikkevestlig baggrund.

- Kommuner skal i alle sager om æresrelaterede konflikter og overgreb blandt andet foretage en risikovurdering af, om barnets udredning skal ske, uden at forældrene inddrages.

- Hårdere sanktion over for forældrene, når børn sendes på genopdragelsesrejse. Konkret skal udlændinge, der er idømt frihedsstraf for at sende deres barn på genopdragelsesrejse, som udgangspunkt udelukkes fra familiesammenføring med et barn i 10 år.

- Regeringen ønsker desuden udelukkelse fra tidsubegrænset opholdstilladelse i særlige tilfælde. Det skal gælde, hvis man straffes med mindst 60 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om børnebortførelser, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, religiøse vielser af mindreårige og tildækningstvang.

Kilde: Regeringens udspil "Børnene først".