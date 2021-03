FAKTA: Regeringen vil ændre lov om tvangsbortadoption

* Tvangsbortadoption betyder, at barnet bortadopteres uden samtykke fra forældrene.

LÆS mere her:

* Formålet er at give børn, hvis biologiske forældre vurderes at være "varigt" uden forældreevne, bedre muligheder for en barndom og opvækst med stabile familierelationer.

* Regeringen vil med udspillet "Børnene først" ændre loven. Får den flertal, vil det ikke længere være et krav, at forældrene "varigt" skal være ude af stand til at tage sig af barnet. Tidsperspektivet kan være kortere.

* En tvangsbortadoption forløber ofte på denne måde:

- Kommunen indstiller til Ankestyrelsen, at et barn tvangsbortadopteres.

- Ankestyrelsen træffer afgørelse.

- Hvis Ankestyrelsen siger ja til kommunens indstilling, og afgørelsen ikke indbringes for retten, bliver barnet bortadopteret med det samme.

- I de fleste tilfælde klager forældrene over afgørelsen. Mens sagen verserer hos retten, er barnet enten hos en plejefamilie eller hos den familie, der har søgt om at adoptere barnet.

Kilder: Ankestyrelsen, Vive, Ritzau