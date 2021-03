FAKTA: Regering beskyldes for at tilbageholde advarsel

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) anklages for at have tilbageholdt afgørende oplysninger fra Folketinget i sagen om danske børn i lejre i Syrien.

Læs mere her:

* Regeringen har afvist at hente børnene hjem, fordi deres forældre er uønsket i Danmark, fordi de har meldt sig til Islamisk Stat, IS.

* Ifølge en vurdering fra FE har den militante bevægelse smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet skal være at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

* Der er ifølge regeringen ikke danske børn iblandt de 30.

* Vurderingen blev delt med regeringen i september 2020. Men Folketinget har ikke fået en orientering, hvilket både røde og blå partier er meget utilfredse med.

* Det er kommet til offentlighedens kendskab på grund af Ekstra Bladets afsløringer.

* Ifølge fortrolige oplysninger, som FE delte med regeringen, er IS gået målrettet efter 350 børn ned til ti år, når de har smuglet børn ud fra fangelejrene i Syrien.

* Regeringen har før skjult en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i et år ifølge avisen. I 2019 lød vurderingen, at de danske børn i lejrene i Syrien ikke udgjorde en trussel. Men at de kunne tage skade og blive radikaliseret af at blive i lejrene.

* Folketinget blev stillet vurderingen i udsigt i april 2019, men den kom ikke. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har erkendt, at det tog for lang tid at få udgivet trusselsvurderingen fra PET.

Kilde: Ekstra Bladet.