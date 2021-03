FAKTA: Rapport viser seksuel chikane og tvang i De Radikale

En rapport konkluderer, at 22 procent af svarpersonerne har været udsat for seksuel chikane i De Radikale.

En del nuværende eller tidligere ansatte og medlemmer af De Radikale har været udsat for uønsket fysisk berøring såsom kys, klap eller omfavnelse.

Det viser en rapport, som videnscenteret Kvinfo står bag, og som onsdag er offentliggjort af De Radikale. Den er baseret på et spørgeskema med svar fra 413 personer samt kvalitative interviews med 40 personer.

Spørgeskemaet blev sendt til 669 personer. Det inkluderer nuværende og tidligere ansatte og praktikanter, folkevalgte og aktive medlemmer af partiet - eksempelvis medlemmer af hovedbestyrelse, forretningsudvalg og formænd for lokalforeninger.

Her er de væsentligste konklusioner på rapporten:

* 22 procent har været udsat for mindst én hændelse, der er kategoriseret som seksuel chikane. Det gælder for 30 procent af kvinderne og 15 procent af mændene.

* 31 procent har haft mindst én oplevelse af forskelsbehandling på baggrund af køn. Det gælder for 39 procent af kvinderne og 24 procent af mændene.

* Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at de yngste i partiet er mest udsat. Det gælder i alle kategorier af hændelser. Det er både yngre kvinder og yngre mænd, der er mere udsat end gennemsnittet af kvinder og mænd.

* Undersøgelsen viser også, at 29 procent af dem, der har anmeldt deres sag, ikke er tilfredse med måden, den er blevet håndteret på.

De tre mest hyppige hændelser af seksuel chikane er:

* 13 procent har oplevet at få uønskede kommentarer om deres krop, seksualitet eller udseende. Det gælder for 20 procent af kvinderne og 7 procent af mændene.

* 11 procent har oplevet, at nogen har fortalt dem historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige. Det gælder for 15 procent af kvinderne og 8 procent af mændene.

* 11 procent svarer, at de har været udsat for uønsket fysisk berøring. Det kan eksempelvis være klap, kys eller omfavnelse. Det gælder for 18 procent af kvinderne og 5 procent af mændene.

Kategorien "seksuel tvang" viser følgende resultater:

* Fire procent har oplevet at nogen har gramset på dem og/eller holdt dem fast mod ens vilje.

* To procent oplyser, at de er blevet udsat for ét eller flere forsøg på at blive tvunget til seksuelle handlinger, eller at de er blevet tvunget til seksuelle handlinger.

Undersøgelsen viser, at de fleste af disse hændelser har fundet sted inden for de seneste to-fem år. Enkelte respondenter nævner, at der har fundet voldtægt og voldtægtsforsøg sted i partiet.

Kilder: Kvinfo's undersøgelse af omfang og karakter af sexisme i Radikale Venstre.